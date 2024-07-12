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В Иркутске вырастет стоимость проезда на пяти автобусных маршрутах

В Иркутске вырастет стоимость проезда на пяти автобусных маршрутах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После 20 часов проезд обойдётся уже в 45 рублей

В Иркутске с 3 августа увеличит тариф на проезд по муниципальным автобусным маршрутам №№ 16к, 22, 74, 12.

«Стоимость одной поездки на автобусах № 16к «м/р Солнечный – сквер им. Кирова», № 22 «м/р Первомайский – Ц. Рынок», № 74 «м/р Первомайский (Башня) – м/р Университетский – Студгородок – ул. Ленина – плотина ГЭС – м/р Университетский – м/н Первомайский (Башня)», № 12 «Верхняя Набережная – сквер им. Кирова» составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00», - сообщила пресс-служба мэрии Иркутска.

Также с 6 августа вырастет стоимость проезда по маршруту № 28р «Ц. рынок – Иркутск-2». Поездка обойдётся в 30 рублей.

Об изменении тарифов уведомили перевозчики, обслуживающие данные маршруты. Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.
общественный транспорт автобус

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