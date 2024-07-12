Львов для дацана изготовили на заказ специально в Китае
Перед новым Согчен дуганом Иволгинского дацана накануне, в последний день Майдари хурала, установили бронзовых львов.
- Статуи львов часто встречаются у входов в храмы, выполняя функции стражей и защитников. В буддизме лев символизирует мудрость, силу и достоинство, что часто ассоциируется с самим Буддой (известно обращение у Будде «Львинорыкий»). Кроме того, лев считается одним из «четырёх сильных» наряду с драконом, гарудой и тигром (в этом составе они изображены на хий морин), - рассказали в пресс-службе дацана.
Львов для Иволгинского дацана изготовили на заказ специально в Китае, эскиз нарисовал главный художник Иволгинского дацана Чимит лама Доржиев.
Как сообщил ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, с самого начала этот проект курировал Баир Димитдагбаев из Кижинги. Он очень хотел, чтобы львы встали на постамент Согчен дугана в день Майдари хурала, лично сопровождал статуи на фуре до дацана, и в завершающий третий день молебна это произошло.
Перед новым дуганом в Иволгинском дацане установили бронзовых львов
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