На севере Бурятии проведут двухдневный рок-фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в Северобайкальске



С 12 по 13 июля в Бурятии пройдёт рок-фестиваль «РокОт Байкала». Его проведут в центральном парке Северобайкальска.



Участие в фестивале примут 20 рок-групп из Красноярска, Санкт-Петербурга, Иркутска, Братска, Жигалово, Абакана, Северобайкальска, Таксимо, Нижнеангарска, Куанды и Ямало-Ненецкого автономного округа.



Выступления пройдут 12 июля с 18:00 до 01:00. 13 июля – с 13:00 до 01:00, сообщает администрация Северобайкальска.



Возрастное ограничение: 18+.

