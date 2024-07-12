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На севере Бурятии проведут двухдневный рок-фестиваль

На севере Бурятии проведут двухдневный рок-фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в Северобайкальске

С 12 по 13 июля в Бурятии пройдёт рок-фестиваль «РокОт Байкала». Его проведут в центральном парке Северобайкальска.

Участие в фестивале примут 20 рок-групп из Красноярска, Санкт-Петербурга, Иркутска, Братска, Жигалово, Абакана, Северобайкальска, Таксимо, Нижнеангарска, Куанды и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выступления пройдут 12 июля с 18:00 до 01:00. 13 июля – с 13:00 до 01:00, сообщает администрация Северобайкальска.

Возрастное ограничение: 18+.
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