В Чите отпразднуют Сурхарбан

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Гости праздника увидят соревнования по скачкам и национальной борьбе



Бурятский народный праздник «Сурхарбан» пройдёт 20 июля около дацана в посёлке Угдан в Чите. Об этом рассказала корреспонденту «Культуры 75» председатель комитета культуры Читинского района Анастасия Хасанова.



- Сурхарбан в древности назывался «Эрын гурбан наадан», что в переводе на русский язык означает «Три игры мужей». Сурхарбан – это стрельба в сур, кожаную мишень. Раньше их делали из кожаных ремней. Обычно Сурхарбан проводится в июле, - сообщает портал «Культура 75».



В программе угданского Сурхарбана будут бурятская национальная борьба, скачки, стрельба из лука и соревнования по волейболу. Начнётся праздник в 11:00 по адресу: г. Чита, улица Дацанская, 2.



Возрастное ограничение: 6+.

