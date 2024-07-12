Гости праздника увидят соревнования по скачкам и национальной борьбе
Бурятский народный праздник «Сурхарбан» пройдёт 20 июля около дацана в посёлке Угдан в Чите. Об этом рассказала корреспонденту «Культуры 75» председатель комитета культуры Читинского района Анастасия Хасанова.
- Сурхарбан в древности назывался «Эрын гурбан наадан», что в переводе на русский язык означает «Три игры мужей». Сурхарбан – это стрельба в сур, кожаную мишень. Раньше их делали из кожаных ремней. Обычно Сурхарбан проводится в июле, - сообщает портал «Культура 75».
В программе угданского Сурхарбана будут бурятская национальная борьба, скачки, стрельба из лука и соревнования по волейболу. Начнётся праздник в 11:00 по адресу: г. Чита, улица Дацанская, 2.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите отпразднуют Сурхарбан
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