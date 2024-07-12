В Улан-Удэ чиновники набрели на грязные ларьки и киоски



В столице Бурятии недавно устроили рейд по нестационарным объектам торговли. Сотрудники городской администрации во главе с заммэра Улан-Удэ Сергеем Гашевым проинспектировали ларьки и киоски на улице Ключевская, где ранее обновили трамвайные пути и отремонтировали дорогу, обустроив «ливнёвку».



Как пояснил Гашев, такие торговые объекты установлены хаотично и некоторые из них «никак не красят город». Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ, следить за ними обязаны сами предприниматели.



Киоски на остановке «Интерьер» проверку не прошли. У большинства из них неприглядный вид. Арендаторам направят требование об очистке фасадов. В противном случае с ними пригрозили расторгнуть договоры.



Чиновники охватили все киоски до 20а квартала. По всем пообещали принять решения и довести их до арендаторов для исполнения.

