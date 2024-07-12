Стартовал конкурс детского рисунка ко Дню строителя
В Бурятии объявлено о старте конкурса на лучший детский рисунок, посвящённый профессии строителя. Побороться за призы юные художники смогут с 11 июля по 2 августа. В конкурсе «Быть строителем – здорово!» смогут принять участие дети от 5 до 18 лет.
Работы будут оцениваться в четырёх возрастных категориях:
- 1 категория (5- 7 лет);
- 2 категория (8-11 лет);
- 3 категория (12-15 лет);
- 4 категория (16-18 лет).
Каждый участник может отправить не более одной работы в рамках следующих номинаций:
- «Я будущий строитель» - рисунки, на которых изображён автор в роли строителя;
- «Мои родители строители» - рисунки, иллюстрирующие родителей, или других родственников, работающих в строительной профессии.
Работы участников должны быть выполнены на бумаге или картоне, в форматах А4 либо А3. Каждый участник может направить только одну работу по каждой номинации. Рисунок может быть выполнен в любом жанре изобразительного искусства (графика, живопись и др.). К участию в конкурсе не допускаются работы, заключённые в рамки (картонные, деревянные, паспарту и т.п.). Также не принимаются коллективные рисунки.
Приём работ осуществляется по 2 августа включительно в управлении капитального строительства правительства РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 42, второй этаж, каб. № 1. Победителей объявят ко Дню строителя. В каждой возрастной категории и номинации будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места. Их наградят грамотами и памятными призами.
Возрастное ограничение: 6+.
Дети Бурятии нарисуют, что «быть строителем – здорово!»
Общество, Фото:
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