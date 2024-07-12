В районе Бурятии отпраздновали День семьи, любви и верности

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Чествовали супругов, проживших в браке несколько десятков лет, а также молодожёнов



В Заиграевском районе Бурятии отпраздновали Всероссийский день семьи, любви и верности. Тк, на прошлой неделе здесь состоялось праздничное мероприятие с участием супружеских пар, живущих в счастливом браке от 26 до 53 лет.



Как сообщает управление ЗАГСа РБ, всего в торжестве приняли участие 10 пар. Это супруги: Аляпкины Валерий Борисович и Елена Александровна, Лабутины Андрей Михайлович и Галина Викторовна, Снегирёвы Сергей Иванович и Марина Николаевна, Бошикян Жорж Никогосович и Анна Ивановна, Дуйбановы Виктор Сырен-Доржиевич и Розалина Ямбуевна, Дабаевы Дашицырен Доржиевич и Гунсын Базаровна, Фомины Александр Пантелеймонович и Валентина Ивановна, Жерловы Юрий Алексеевич и Юлия Юрьевна, Доржиевы Виктор Мункоевич и Любовь Артёмовна, Пузановы Валерий Владимирович и Татьяна Александровна. Специалисты Заиграевского районного отдела ЗАГС поздравили семьи с праздником, вручили благодарственные письма, а супружеские пары поставили свои подписи в книге почётных юбиляров района.



Кроме этого, в сам праздник, 8 июля, в районном отделе была проведена в торжественной обстановке государственная регистрация брака для 4 пар. Также были зарегистрированы рождения девочки Елизаветы и мальчика Ивана. Специалисты поздравили молодожёнов и всех гостей с таким замечательным праздником, пожелали благополучия, верности, любви, крепкой семьи, послушных детей и светлого будущего.



