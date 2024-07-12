В районе Бурятии отметят рыбный праздник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Посольском позовут «в гости к Рыбичу»



Праздник «В гостях у Рыбича» пройдёт 13 июля в Кабанском районе Бурятии. Он состоится в селе Посольское, на площади перед Посольским Спасо-Преображенским мужским монастырём.



В рамках праздника состоятся «Посольская ярмарка» и фестиваль «Посольская потеха». На фестивале будут организованы конкурс традиционной культуры среди сельских поселений «Сторона родная», конкурс «Рыбный стол», конкурс «Самый большой рыбный пирог», выступления творческих коллективов и «гастрономические события». Праздник начнётся в 11:00.



- На празднике можно будет отведать разнообразные рыбные блюда, будет организована продажа сувениров от местных мастеров и большой рыбный пирог, который можно будет попробовать и даже принять участие в его приготовлении, - сообщили в министерстве туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

