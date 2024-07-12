12 июля

11 июля

Популярное

В районе Бурятии отметят рыбный праздник

В районе Бурятии отметят рыбный праздник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Посольском позовут «в гости к Рыбичу»

Праздник «В гостях у Рыбича» пройдёт 13 июля в Кабанском районе Бурятии. Он состоится в селе Посольское, на площади перед Посольским Спасо-Преображенским мужским монастырём.

В рамках праздника состоятся «Посольская ярмарка» и фестиваль «Посольская потеха». На фестивале будут организованы конкурс традиционной культуры среди сельских поселений «Сторона родная», конкурс «Рыбный стол», конкурс «Самый большой рыбный пирог», выступления творческих коллективов и «гастрономические события». Праздник начнётся в 11:00.

- На празднике можно будет отведать разнообразные рыбные блюда, будет организована продажа сувениров от местных мастеров и большой рыбный пирог, который можно будет попробовать и даже принять участие в его приготовлении, - сообщили в министерстве туризма РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Праздники Кабанский район ярмарка фестиваль рыба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье разыграют международный кубок по боксу
В Забайкалье разыграют международный кубок по боксу
Общество, 12.07.2024
На него приедут спортсмены не менее 15 стран
В Чите отпразднуют Сурхарбан
В Чите отпразднуют Сурхарбан
Общество, 12.07.2024
Гости праздника увидят соревнования по скачкам и национальной борьбе
Дети Бурятии нарисуют, что «быть строителем – здорово!»
Дети Бурятии нарисуют, что «быть строителем – здорово!»
Общество, 12.07.2024
Стартовал конкурс детского рисунка ко Дню строителя
В районе Бурятии отпраздновали День семьи, любви и верности
В районе Бурятии отпраздновали День семьи, любви и верности
Общество, 12.07.2024
Чествовали супругов, проживших в браке несколько десятков лет, а также молодожёнов
В Бурятии стартует международный музыкальный фестиваль
В Бурятии стартует международный музыкальный фестиваль
Общество, 12.07.2024
Голоса кочевников прозвучат в степи Заиграевского района
В районе Бурятии отметят рыбный праздник
В районе Бурятии отметят рыбный праздник
Общество, 12.07.2024
В Посольском позовут «в гости к Рыбичу»
В нацпарке Бурятии засняли краснокнижных птенцов
В нацпарке Бурятии засняли краснокнижных птенцов
Общество, 12.07.2024
На видео попала семья журавля–красавки
В районе Улан-Удэ отключат свет
В районе Улан-Удэ отключат свет
Общество, 12.07.2024
Его не будет 15, 16 и 18 июля
Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество, 12.07.2024
Турнир проходил в Туве с 6 по 10 июля
Ушёл из жизни первый почётный гражданин Тарбагатайского района Бурятии
Ушёл из жизни первый почётный гражданин Тарбагатайского района Бурятии
Общество, 12.07.2024
В этом году Константину Болотникову исполнилось бы 90 лет
Бурятия встретила детей из Старобешевского района ДНР
Бурятия встретила детей из Старобешевского района ДНР
Общество, 12.07.2024
Школьники приехали в республику на летний отдых
В Улан-Удэ устроили облаву на блудных коров
В Улан-Удэ устроили облаву на блудных коров
Общество, 12.07.2024
Скотина в отдалённых микрорайонах паслась сама по себе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^