В Улан-Удэ соберётся всероссийский го-конгресс

На него приедут лучшие игроки России



С 14 по 21 июля Улан-Удэ примет XXVII всероссийский го-конгресс. Его проведёт Российская федерация го. В этом году конгресс пройдёт в два этапа: первый этап «Байкал» в Улан-Удэ, второй этап «Москва» в столице России.



В рамках первого этапа в Улан-Удэ состоится первая часть чемпионата России (мужчины, личные соревнования), кубок генерального консула Китая и фестиваль го. В турнирах примут участие сильнейшие российские игроки – многократные чемпионы Европы, а также международные участники из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. На чемпионате России за гобаны сядут в том числе сильнейшие игроки федерации го:

- Илья Шикшин – профессиональный игрок 4-го дана, заслуженный мастер спорта России, старший тренер сборной команды Московской федерации го, 8-кратный чемпион Европы по го, 11-кратный чемпион России по го;

- Наталья Ковалёва – игрок 5-го дана, заслуженный мастер спорта России, 5-кратная чемпионка Европы среди женщин, 8-кратная чемпионка Европы в парном го, 10-кратная чемпионка России среди женщин, 9-кратная чемпионка России в парном го;

- Александр Динерштейн — профессиональный игрок в го, 7-й дан EGF, 3-й профессиональный дан, заслуженный мастер спорта, гроссмейстер России, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель кубка России;

- Вячеслав Каймин — мастер спорта, многократный призёр и победитель первенств Москвы, России и Европы до 16 и до 20 лет, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, чемпион России в командном зачёте в составе сборной Москвы, серебряный призёр чемпионата Европы в командном зачёте;

- Антон Черных — многократный призёр и победитель всероссийских чемпионатов и чемпионатов Европы.



Также отметим, что в рамках этапа в Москве пройдут чемпионат России (мужчины, командные соревнования, финал), всероссийский блиц-турнир, и будет разыгран кубок посла КНР – этап кубка России.



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