В Бурятии создадут образовательно-производственный центр в строительной отрасли

Соглашение об этом было подписано накануне



На этой неделе состоялось подписание соглашения о партнёрстве для создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) по подготовке кадров для строительной отрасли Бурятии. Конкурсный отбор на 2025 год в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» прошёл и получит государственную поддержку в размере 100 млн рублей на создание и развитие центра на базе Бурятского колледжа технологий и лесопользования.



Как сообщили в министерстве образования РБ, один из ключевых аспектов проекта – создание образовательно-производственных центров и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Такие центры представляют собой эффективное взаимодействие колледжей, техникумов и предприятий реального сектора экономики для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих потребностям рынка труда.



Соглашение о создании центра подписали министерство образования и науки РБ, Бурятский колледж технологий и лесопользования, социальные партнёры, сетевые партнёры – профессиональные образовательные организации: техникум строительства и городского хозяйства, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта и Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.



- Проект «Профессионалитет» является серьёзным шагом к усовершенствованию подготовки кадров, предоставляя абитуриентам возможность получить профессиональное образование, соответствующее реальным потребностям рынка труда. Такой подход позволяет создать эффективную систему профессиональной подготовки, что в свою очередь способствует успешной интеграции выпускников на рынок труда, - отметила первый заместитель министра образования и науки РБ – председатель комитета по науке и профессиональному образованию Наталья Сандакова.



