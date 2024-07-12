Голоса кочевников прозвучат в степи Заиграевского района
XIV международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» пройдёт с 12 по 13 июля в селе Ацагат Республики Бурятия. Ежегодно в мероприятии участвуют более 100 музыкантов из разных стран мира. В прошлом году фестиваль посетило около 15 000 зрителей, и более 45 000 человек следило за событием онлайн, сообщает Бурятская государственная филармония.
На новом «Голосе кочевников» будут три музыкальных сцены: «Солнце», «Луна» и «Звезда», на которых выступят музыкальные коллективы из Китая, Монголии, Молдовы, и со всей России. В рамках фестиваля этого года будут участвовать такие исполнители и коллективы, как Zoloto, Therr Maitz, Settlers, Stolen, «Обстоятельства», Beautiful Boys, ielele, LUTAAR, «Сезон Dождей» и многие другие.
Также, помимо выступлений, на фестивале представят пластический спектакль по методу Пины Бауш от театра «Ульгэр» и Российского государственного института сценических искусств. Будут организованы танцевальная площадка, на которой проведут бесплатные мастер-классы; обширная электронная сцена, где выступят 30 диджеев из Москвы, Иркутска, Читы и Улан-Удэ; детские мастер-классы и многое другое.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартует международный музыкальный фестиваль
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