В Забайкалье разыграют международный кубок по боксу

На него приедут спортсмены не менее 15 стран



Международные соревнования по боксу «Евразийский кубок «Даурия» пройдут в Чите с 26 по 30 августа. Своё участие на сегодняшний день заявили спортсмены из 15 стран. Всего регион планирует встретить 150 участников, 33 боксёра будут представлять Россию.



- Разработана эмблема соревнований, которая представлена в виде силуэта боксёрской перчатки и даурского журавля. В настоящее время решаем организационные вопросы по размещению спортсменов, приобретению наградной продукции. Соревнования будут проходить на спортивной арене комплекса «Мегаполис Спорт», - пояснил руководитель краевого министерства спорта Андрей Серёдкин.



Председатель федерации бокса Забайкалья Дмитрий Ефименков рассказал о том, что время соревновательных дней кубка в регионе будет работать совет чемпионов. В его составе именитые боксёры, которые проведут открытые тренировки для юниоров в спортивных школах региона.



Кроме того, в планах у оргкомитета пригласить на открытие соревнований представителей 14 субъектов России, представить культурную программу на площади Ленина, отображающую колорит региона, а также презентацию национальных кухонь тех стран, спортсмены которых примут участие в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

