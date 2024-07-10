10 июля

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В Бурятии отдыхающая решила помыть волосы прямо в Байкале

В Бурятии отдыхающая решила помыть волосы прямо в Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Неизвестная дама наводила красоту, стоя в священном озере

С наступлением лета в местных соцсетях то и дело появляются фото и видео с жителями Бурятии и приезжими, которые моют автомобили в водоёмах и бросают их на берегу. Больше всего при этом страдает Байкал.

Некоторые не только приводят в порядок свои машины, но и умудряются чистить зубы и мыть волосы, стоя в священном озере. Одну такую женщину недавно запечатлели на камеру и выложили в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Совершенно наплевательское отношение к нашему священному озеру. Помыла волосы, обильно полив шампунем и сполоснув в Байкале, – говорится в комментарии к снимку.

В августе 2023-го жителей Северобайкальска тоже возмутило поведение некоторых отдыхающих. Одна из них решила помыть прямо в озере своего четвероногого питомца. Фото с женщиной тогда выложили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

- Разве можно мыть животных на Байкале – тем более на пляже? Все купаются и с шампунем собаку тут же помыли, – рассказали очевидцы.

В городской администрации сообщили: вообще по закону теперь запрещено появляться с животными в общественных местах. В их числе – и официальные пляжи. Исключение сделали только для собак-поводырей. Однако тут есть одно «но».

- Поскольку действующего официального пляжа в Северобайкальске нет, привлечь указанных лиц к ответственности невозможно, – пояснили местные власти.


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