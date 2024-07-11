А в некоторых районах республики выпадет град
В четверг, 11 июля, в Бурятии по-прежнему будет жарко. Днём по республике – от +29 до +34, местами – от +20 до +25 градусов. При этом синоптики обещают дожди с грозами, ливни и град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с.
В Улан-Удэ ожидается от +29 до +31 градуса. Возможна гроза с дождём. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Бурятии опять обещают дожди и грозы
Общество, Фото:
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Общество, 11.07.2024
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