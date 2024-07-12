Иркутская область примет всероссийский фестиваль триатлона

Он состоится в Ангарске



В Ангарске, в районе Еловского пруда с 27 по 28 июля состоится традиционный фестиваль триатлона. Статус соревнований – этап кубка России среди юниоров и взрослых, всероссийские соревнования для юношей и девушек, а также открытый чемпионат и первенство Иркутской области «Цельсий триатлон» для любителей.



- Стать участником этого праздника мультиспорта может любой желающий. Мы проводим сразу три разных дистанции в триатлоне и по две в акватлоне и плавании. Время их прохождения от 30-40 минут до 1,5-2 часов, - рассказал директор «Марафоны БАМ» Артём Детышев.



Триатлон подразумевает прохождение трёх этапов: водного, велосипедного и бегового, смена которых происходит непрерывно, в специальной транзитной зоне, где находятся все вещи участников. Акватлон предусматривает бег – плавание – бег. Соревнования по триатлону будут проводиться в дисциплинах «триатлон-кросс» и «акватлон-кросс», а также плавание на открытой воде.



Триатлон-кросс предусматривает следующие дистанции: «Суперспринт» (плавание 0,2 км – велозаезд 5 км – бег 1,5 км), «Спринт» (0,5 км – 10 км – 3 км), «Стандартная» (1 км – 20 км – 6 км). Акватлон-кросс проводится в дистанциях: «Суперспринт» (бег 1,25 км – плавание 0,5 км — бег 1,25 км) и «Спринт» (2,5 км – 1 км – 2,5 км). Плавание пройдёт на дистанциях 200 и 500 м.



- С 2019 года триатлон в Ангарске является самым массовым триатлоном-кроссом в России. Ежегодно этот статус подтверждается визитом иногородних команд из Забайкальского, Красноярского краёв, Республики Бурятия, Кемеровской области и иных регионов. Спортсмены едут не только ради зачётных очков и выполнением разрядов, но и за праздничной атмосферой, - отметил президент федерации триатлона Иркутской области Денис Цой.



В списке участников уже более 120 человек. Регистрация продолжается на официальном сайте события. Количество стартовых мест ограничено. Награждение состоится как в абсолютном зачёте, так и в отдельных возрастных категориях. Безопасность на воде обеспечивается несколькими экипажами сопровождения с опытом спасения на водных объектах, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

