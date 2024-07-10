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Из-за лесных пожаров отменены рейсы Иркутск – Чара

Из-за лесных пожаров отменены рейсы Иркутск – Чара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Их перенесли на 11 июля

Из-за сложной ситуации с лесными пожарами на севере Забайкальского края рейсы Иркутск - Чара - Иркутск за 9 и 10 июля переносятся на 11 июля. Об этом сообщила авиакомпания «ИрАэро».

«Видимость в районе аэропорта не соответствует требованиям авиационной безопасности, - сказано в сообщении. - Пассажирам, ожидающим вылета, оказывается весь комплекс услуг, в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП)».

По данным «Байкал-Daily», согласно пункту 99 ФАП в случае отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки авиакомпания обязана:

- предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребёнком в возрасте до семи лет;

- предоставить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечить горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырёх часов и далее каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью;

- разместить в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов днём и более шести часов ночью;

- доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

- организовать хранение багажа в камере хранения в пункте отправления. 

Авиация ФАП Иркутск Чара забайкальский край

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