В старом центре Улан-Удэ открыли новую детскую площадку

На самом пекле

В соцсетях сообщили, что в старом центре столицы Бурятии - у Гостиных рядов, со стороны улицы Коммунистической - в начале июля открыли современную детскую площадку. Её собрали буквально за неделю:

«Креатив от мэрии Улан-Удэ. Придумали. Догадались заполнить территорию у Гостиных рядов со стороны ул. Коммунистической детской площадкой. Правда, на самом открытом месте, потом что оно пустое. Под жгучим солнцем. Резиновое покрытие, интересно, плавиться будет?»

Детей на этой площадке пока замечено не было. Они предпочитают в жару тусоваться рядом - у струй «сухого» фонтана на площади Революции. Новая резиновая плитка на жгучем солнце, действительно, воняет. Но не плавится.













Как сообщал «Байкал-Daily», ещё во время сборки детской площадки в конце июня горожане критиковали в соцсетях выбранное место и горку для спуска. Она якобы выглядит «дёшево и нелепо». Саму эту территорию у Гостиных рядов, памятника архитектуры XIX века, со стороны улиц Куйбышева и Коммунистической отремонтировали в 2022 году за 29,5 млн рублей. Планировалось, что в 2023 году там появится крытая галерея, где предприниматели смогут предложить свои товары и услуги.

- Мы определили, кто у нас будет из бизнеса заходить сюда, поэтому во время ремонтных работ сразу закладывали коммуникации – подведение воды, электричества и т.д. В этом году завершаем реконструкцию, а в следующем сюда зайдёт бизнес и будет развиваться на подготовленном красивом месте. Там, где стояла ротонда, предлагается сделать крытую галерею и провести маленький ручеёк для того, чтобы разнообразить пейзаж, - говорил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, принимая объект в октябре 2022 года.Но вместо этого через почти два года появилась только детская площадка для дошколят и младшеклассников.



Сами Гостиные ряды тоже нуждаются в ремонте. Их недавно передали из федеральной (от Росимущества) в республиканскую собственность. Возможно, правительство Бурятии не даст теперь погибнуть разваливающемуся на глазах памятнику. Право тратить на это деньги у него теперь есть.