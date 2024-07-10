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По центру Улан-Удэ носилась крыса

По центру Улан-Удэ носилась крыса
Общество,  Фото:Аноним 03
Её заметили на площади Советов

Накануне в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили запись с внушительного размера крысой, которая бегала в центре Улан-Удэ. По словам очевидцев, дело было на площади Советов. Запись с грызуном собрала 13 тысяч просмотров.

В конце июня его собрата заметили в 46 квартале. В «Анониме» тогда рассказали, что он прогуливался около подъезда.

- Людей не боится. Дети уже успели погладить, судя по разговорам, – говорилось в комментарии к снимку.

Под постом горожане писали, что в последнее время встречают крыс в разных местах, в том числе – в районе остановки «Саяны» и у одного известного супермаркета. «Зачем их трогать? Это же разносчики инфекций», – ужаснулись участники сообщества.

Кстати, три года назад зоозащитники предупреждали, что бродячих собак в городе могут вытеснить грызуны. Это, по мнению активистов, произойдёт, когда беспризорных животные окончательно исчезнут с улиц.


крысы соцсети

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