В Бурятии состоялся традиционный крестный ход на Иоаннову гору

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Путь крестоходцев начался из Селенгинского Ссвято-Троицкого монастыря



7 июля в Бурятии братия и паломники Свято-Троицкого Селенгинского монастыря отметили Рождество Иоанна Предтечи божественной литургией и традиционным крестным ходом на Иоаннову гору. Ранним утром в монастырь из Улан-Удэ прибыли паломники на трёх 45-местных автобусах и микроавтобусе. Приехали также верующие из разных районов республики. Многие приехали семьями с детьми, компаниями друзей и единомышленников. Было много и молодёжи, и пожилых людей.



Из Иркутска и области на разных видах транспорта прибыло более трёхсот человек. Были заполнены все имеющиеся кельи для паломников, гости ночевали также в Троицком и Никольском храмах обители, в окормляемых монастырём приходах и у прихожан.



- Узнали о крестном ходе от знакомых, приехали накануне, около 23 часов, нас покормили даже в столь позднее время! Определили на ночлег, при том, что мы были с детьми! Во всем чувствуется забота и любовь. Сколько труда вложено, чтобы обеспечить комфорт гостей! -рассказала сестра Ирина из Иркутска.



Литургия служилась в выносном алтаре. Из четырёх чаш причастилось более 500 человек. После службы верующим предложили подкрепиться, и крестоходцы под звон колоколов вышли с монастырского двора, чтобы пройти 12 километров.



- По прогнозу ожидалась аномальная жара, однако с утра было пасмурно, прошёл небольшой дождь, и палящей жары не было. Батюшки окропляли крестоходцев святой водой, к восторгу и детишек, и взрослых, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - По пути крестный ход встречали жители окрестных деревень. Непрерывные молитвенные песнопения Господу, Богородице, Иоанну Предтече и другим святым сопровождали процессию.



По традиции в Богоявленском храме села Ильинка отслужили молебен. После — привал и перекус на территории прихода, а затем — последний отрезок пути: переход по селу, полю и 365 ступеней к вершине. На вершине горы в часовне отслужили водосвятный молебен. По окончании молебна верующим раздали освящённую воду. С Иоанновой горы крестоходцев доставили на автобусах в Селенгинский монастырь, где всех ждала трапеза на открытом воздухе, во дворе монастыря.



Следующий крестный ход состоится 11 сентября.



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