Село Бурятии отметит столетний юбилей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздник пройдёт в Верхнем Саянтуе



В этом году село Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии празднует столетний юбилей. 14 июля на территории культурно-досугового центра «Родник» состоится традиционный праздник – День села.



Для жителей и гостей села подготовлена большая программа. Так, будут проведены молебен в местной церкви, народные гуляния, выступления местных творческих коллективов и приглашённых артистов, фотовыставка с архивными фотографиями жителей села, ярмарка продукции и сувениров. Для детей будет организована работа аниматоров, сообщает администрация района.



Возрастное ограничение: 6+.

