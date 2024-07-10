10 июля

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Село Бурятии отметит столетний юбилей

Село Бурятии отметит столетний юбилей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздник пройдёт в Верхнем Саянтуе

В этом году село Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии празднует столетний юбилей. 14 июля на территории культурно-досугового центра «Родник» состоится традиционный праздник – День села.

Для жителей и гостей села подготовлена большая программа. Так, будут проведены молебен в местной церкви, народные гуляния, выступления местных творческих коллективов и приглашённых артистов, фотовыставка с архивными фотографиями жителей села, ярмарка продукции и сувениров. Для детей будет организована работа аниматоров, сообщает администрация района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия день села юбилей Праздники

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