Праздник пройдёт в Верхнем Саянтуе
В этом году село Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии празднует столетний юбилей. 14 июля на территории культурно-досугового центра «Родник» состоится традиционный праздник – День села.
Для жителей и гостей села подготовлена большая программа. Так, будут проведены молебен в местной церкви, народные гуляния, выступления местных творческих коллективов и приглашённых артистов, фотовыставка с архивными фотографиями жителей села, ярмарка продукции и сувениров. Для детей будет организована работа аниматоров, сообщает администрация района.
Возрастное ограничение: 6+.
Село Бурятии отметит столетний юбилей
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