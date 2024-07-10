В Усть-Ордынском округе сыграют в бурятские народные игры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Фестиваль состоится на следующей неделе



В Усть-Ордынском Бурятском округе проведут межрегиональный открытый этнофестиваль «II Нажарай буряад арадай наадан» («II Летние народные бурятские игры»). Мероприятие пройдёт с 19 по 20 июля в Эхирит-Булагатском районе, в посёлке Усть-Ордынский, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер».



Как сообщает Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение», на этот раз на фестивале представят 12 народных игр. Пять из них являются главными:

- «hyyр харбаан» («бурятская стрельба из лука»);

- «бyхэ барилдаан» («бурятская вольная борьба»);

- «hэер шаалган» («разбивание хребтовой кости»);

- «шагай наадан» («игра в бараньи лодыжки»);

- «шатар» («бурятские шахматы»).



Также будут игры:

- «баабхай шэдэлгэн» («метание кости бабха»);

- «мори буляалдан» («бой соломенными подушками»);

- «аргамжа таталга» («перетягивание каната»);

- «шэлбын яhа таталга» («перетягивание берцовой кости»);

- «мушхуурга таталга» («перетягивание кожемялки»);

- «туулган тобшо» («отбивание свинцовой пуговки»);

- «дойбод» («бурятские шашки»).



Кроме этого, состоятся два специальных конкурса: открытый фестиваль-конкурс «Ёхор-фест» и творческий конкурс «Наадая».



Возрастное ограничение: 6+.

