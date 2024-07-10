Фестиваль состоится на следующей неделе
В Усть-Ордынском Бурятском округе проведут межрегиональный открытый этнофестиваль «II Нажарай буряад арадай наадан» («II Летние народные бурятские игры»). Мероприятие пройдёт с 19 по 20 июля в Эхирит-Булагатском районе, в посёлке Усть-Ордынский, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер».
Как сообщает Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение», на этот раз на фестивале представят 12 народных игр. Пять из них являются главными:
- «hyyр харбаан» («бурятская стрельба из лука»);
- «бyхэ барилдаан» («бурятская вольная борьба»);
- «hэер шаалган» («разбивание хребтовой кости»);
- «шагай наадан» («игра в бараньи лодыжки»);
- «шатар» («бурятские шахматы»).
Также будут игры:
- «баабхай шэдэлгэн» («метание кости бабха»);
- «мори буляалдан» («бой соломенными подушками»);
- «аргамжа таталга» («перетягивание каната»);
- «шэлбын яhа таталга» («перетягивание берцовой кости»);
- «мушхуурга таталга» («перетягивание кожемялки»);
- «туулган тобшо» («отбивание свинцовой пуговки»);
- «дойбод» («бурятские шашки»).
Кроме этого, состоятся два специальных конкурса: открытый фестиваль-конкурс «Ёхор-фест» и творческий конкурс «Наадая».
Возрастное ограничение: 6+.
В Усть-Ордынском округе сыграют в бурятские народные игры
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