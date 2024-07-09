Иркутские учёные-экологи выступили против принятия поправок в закон о Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они рекомендуют отклонить от рассмотрения предлагаемый законопроект



Ряд особо важных проблем, касающихся сохранения экосистемы южной части побережья озера Байкал, рассмотрели члены научно-экспертного совета Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы на заседании с участием научного актива и представителей государственных природоохранных органов.



Члены совета отметили необходимость ускорения реализации проектов инженерно-защитных (гидротехнических) сооружений, прошедших государственную экологическую экспертизу, выполнение которых намечено и частично реализовано на реках Слюдянского района и в районе складирования отходов бывшего БЦБК (Солзанский полигон). При этом подчёркивалось, что для этого не должны предусматриваться сплошные рубки леса и дополнительное дорожное строительство.



Примеры работ по расчистке рек и реконструкции селезащитных сооружений в Слюдянском районе, не требующих внесения изменений в закон о Байкале, проанализировала заслуженный эколог России, ведущий научный сотрудник института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН доктор географических наук Татьяна Калихман.



По словам Татьяны Калихман, сплошные рубки не требуются для проведения инженерно-защитных работ (важных для предупреждения последствий обычных ежегодных весенних паводков, летних наводнений, от пожаров), в частности для расчистки прирусловой части берега от растительности. Для проведения таких инженерно-защитных работ на реках Хамар-Дабана тяжёлая техника заходила по руслам этих неглубоких рек, не используя дороги.



— Дендрофлора представлена здесь в подавляющей части кустарниками, мелколиственными деревьями (вторичные леса) и одиночными деревьями ценных хвойных пород, для удаления которых необходимы не сплошные и даже не выборочные, а единичные рубки, – добавила Татьяна Калихман.



Инженерно-защитные сооружения на гидрологических объектах подразумевают расчистку русла от выносной древесины, дноуглубление, формирование профиля русла, расчистку берегов, русла и островов от кустарниковой растительности и отдельных деревьев. В отличие от них селезащитные сооружения или специальные селеуловители выполняются в виде улавливающих карьеров, барьеров, отводных каналов и стенок, иных специально возводимых уловителей.



— Необходимость строительства дополнительных дорог и соответствующих сплошных рубок обосновывается в законопроекте словом «селезащита». Селезащитные сооружения или специальные селеуловители пока не создаются на южном Байкале и не планируется реконструкция или воссоздание бывших подобных сооружений. Требуемые места расположения селеулавливающих сооружений единичны, и не все реки Слюдянского района селеопасны. Места их расположения уже имеют дороги для доступа, так как вдоль каждой реки Хамар-Дабана и вдоль ЛЭП есть грунтовые лесные дороги, не требующие дополнительных сплошных рубок, – подчеркнула Татьяна Калихман.



Своё мнение высказала Ярослава Дицевич — член научно-экспертного совета ИОО ВООП, ведущий эксперт НИИ правовой охраны Байкала ИГУ, руководитель ассоциации экологических объединений «ЭкоМолодежь», кандидат юридических наук, доцент.



— Против принятия законопроекта массово выступили учёные и руководители общественных экологических объединений, жители байкальских территорий, профильная комиссия Общественной палаты России и ряд других организаций. В многочисленных коллективных и индивидуальных обращениях к руководству Государственной Думы России выражается беспокойство создаваемыми законопроектом рисками вовлечения в оборот незаконно предоставленных земель и снижения водоохранных функций лесов на побережье Байкала. При современных тенденциях роста турпотока, влекущего увеличение антропогенной нагрузки на территорию вблизи Байкала, в отсутствие стратегического документа в сфере охраны и устойчивого развития Байкальской природной территории, подобные законодательные нововведения могут создать ощутимую угрозу уникальной байкальской экосистеме, - заявила Ярослава Дицевич.



— Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал» готовится ко второму чтению. По мнению членов научно-экспертного совета ИОО ВООП, в новой редакции законопроекта заложена опасность сплошных рубок леса, необоснованного перевода лесных земель в земли других категорий, расширения границ населённых пунктов и особых экономических зон, снятия ограничений оборота земель объекта всемирного природного наследия, легализации незаконно полученных прав частных лиц на земли, а также неоправданно расширен объем гидротехнических мероприятий и дорожного строительства. Поэтому главным предложением стала рекомендация отклонить от рассмотрения предлагаемый законопроект, - отметил руководитель научно-экспертного совета ИОО ВООП, главный научный сотрудник института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, доктор географический наук Леонид Корытный.



Итоговый документ заседания научно-экспертного совета ИОО ВООП был направлен первому заместителю председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, председателю центрального совета Всероссийского общества охраны природы В. А. Фетисову. Об этом сообщает управление информационной политики Иркутского госуниверситета.



