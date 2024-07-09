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Иркутские учёные-экологи выступили против принятия поправок в закон о Байкале

Иркутские учёные-экологи выступили против принятия поправок в закон о Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они рекомендуют отклонить от рассмотрения предлагаемый законопроект

Ряд особо важных проблем, касающихся сохранения экосистемы южной части побережья озера Байкал, рассмотрели члены научно-экспертного совета Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы на заседании с участием научного актива и представителей государственных природоохранных органов.

Члены совета отметили необходимость ускорения реализации проектов инженерно-защитных (гидротехнических) сооружений, прошедших государственную экологическую экспертизу, выполнение которых намечено и частично реализовано на реках Слюдянского района и в районе складирования отходов бывшего БЦБК (Солзанский полигон). При этом подчёркивалось, что для этого не должны предусматриваться сплошные рубки леса и дополнительное дорожное строительство.

Примеры работ по расчистке рек и реконструкции селезащитных сооружений в Слюдянском районе, не требующих внесения изменений в закон о Байкале, проанализировала заслуженный эколог России, ведущий научный сотрудник института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН доктор географических наук Татьяна Калихман.

По словам Татьяны Калихман, сплошные рубки не требуются для проведения инженерно-защитных работ (важных для предупреждения последствий обычных ежегодных весенних паводков, летних наводнений, от пожаров), в частности для расчистки прирусловой части берега от растительности. Для проведения таких инженерно-защитных работ на реках Хамар-Дабана тяжёлая техника заходила по руслам этих неглубоких рек, не используя дороги.

— Дендрофлора представлена здесь в подавляющей части кустарниками, мелколиственными деревьями (вторичные леса) и одиночными деревьями ценных хвойных пород, для удаления которых необходимы не сплошные и даже не выборочные, а единичные рубки, – добавила Татьяна Калихман.

Инженерно-защитные сооружения на гидрологических объектах подразумевают расчистку русла от выносной древесины, дноуглубление, формирование профиля русла, расчистку берегов, русла и островов от кустарниковой растительности и отдельных деревьев. В отличие от них селезащитные сооружения или специальные селеуловители выполняются в виде улавливающих карьеров, барьеров, отводных каналов и стенок, иных специально возводимых уловителей.

— Необходимость строительства дополнительных дорог и соответствующих сплошных рубок обосновывается в законопроекте словом «селезащита». Селезащитные сооружения или специальные селеуловители пока не создаются на южном Байкале и не планируется реконструкция или воссоздание бывших подобных сооружений. Требуемые места расположения селеулавливающих сооружений единичны, и не все реки Слюдянского района селеопасны. Места их расположения уже имеют дороги для доступа, так как вдоль каждой реки Хамар-Дабана и вдоль ЛЭП есть грунтовые лесные дороги, не требующие дополнительных сплошных рубок, – подчеркнула Татьяна Калихман.

Своё мнение высказала Ярослава Дицевич — член научно-экспертного совета ИОО ВООП, ведущий эксперт НИИ правовой охраны Байкала ИГУ, руководитель ассоциации экологических объединений «ЭкоМолодежь», кандидат юридических наук, доцент.

— Против принятия законопроекта массово выступили учёные и руководители общественных экологических объединений, жители байкальских территорий, профильная комиссия Общественной палаты России и ряд других организаций. В многочисленных коллективных и индивидуальных обращениях к руководству Государственной Думы России выражается беспокойство создаваемыми законопроектом рисками вовлечения в оборот незаконно предоставленных земель и снижения водоохранных функций лесов на побережье Байкала. При современных тенденциях роста турпотока, влекущего увеличение антропогенной нагрузки на территорию вблизи Байкала, в отсутствие стратегического документа в сфере охраны и устойчивого развития Байкальской природной территории, подобные законодательные нововведения могут создать ощутимую угрозу уникальной байкальской экосистеме, - заявила Ярослава Дицевич.

— Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал» готовится ко второму чтению. По мнению членов научно-экспертного совета ИОО ВООП, в новой редакции законопроекта заложена опасность сплошных рубок леса, необоснованного перевода лесных земель в земли других категорий, расширения границ населённых пунктов и особых экономических зон, снятия ограничений оборота земель объекта всемирного природного наследия, легализации незаконно полученных прав частных лиц на земли, а также неоправданно расширен объем гидротехнических мероприятий и дорожного строительства. Поэтому главным предложением стала рекомендация отклонить от рассмотрения предлагаемый законопроект, - отметил руководитель научно-экспертного совета ИОО ВООП, главный научный сотрудник института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, доктор географический наук Леонид Корытный.

Итоговый документ заседания научно-экспертного совета ИОО ВООП был направлен первому заместителю председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, председателю центрального совета Всероссийского общества охраны природы В. А. Фетисову. Об этом сообщает управление информационной политики Иркутского госуниверситета.

Иркутская область экология Байкал наука институт ученые законопроект

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