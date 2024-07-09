Иркутские спелеологи исследовали новые пещеры в Монголии

Завершилась международная экспедиция «Хубсугул-2024»



Участники III международной спелеологической экспедиции «Хубсугул-2024» исследовали новые пещеры на юге озера Хубсугул и в Дархатской депрессии. Экспедиция в Монголию состоялась с 17 июня по 1 июля.



Как отмечает участник проекта, проректор по научной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Александр Кононов, северо-западная часть Монголии является уникальным объектом исследований для широкого круга специалистов, изучающих пещеры.



В команду экспедиции вошли учёные различного профиля (спелеологи, географы, геологи, гидрогеологи, мерзлотоведы и др.) из института географии и геоэкологии академии наук Монголии, университета Нортумбрии, Иркутского политеха, института земной коры СО РАН, педагогического университета Монголии и Хубсугульского национального парка, а также иркутские и монгольские спелеологи. Интерес исследователей привлекла проблема деградации многолетнемерзлых пород в результате воздействия глобальных климатических изменений, а пещеры могут ответить на вопросы климатических изменений в прошлом.



В ходе совещания, организованного на базе Хубсугульского национального парка, были представлены результаты исследований двух первых экспедиций, а также планы по развитию проекта. С презентацией выступила аспирантка университета Нортумбрии Мария Бокс и руководитель отдела физической географии и окружающей среды института географии и геоэкологии академии наук Монголии Нарангэрэл Сердянжив.



Результаты проекта показали, что динамика климатических изменений, зафиксированных в палеоархивах пещер, характерна для ранее изученных объектов в Восточной Сибири. Исследование приобретает большее значение, поскольку за последние 50 лет наблюдается смещение на север южной границы многолетнемерзлых пород. Это свидетельствует о масштабных изменениях уязвимых природных ландшафтов и объектов, чутко реагирующих на современные климатические процессы.



- Пещеры северной части Монголии могут использоваться для реконструкции климата прошлого. Это хорошие объекты для комплексных исследований, которые дадут возможность делать более точные прогнозы на изменения в будущем, - заявил Александр Кононов.



В этом году объектом изучения экспедиции стали пещеры Дархатской депрессии – тектонической структуры на северо-востоке Монголии. Здесь сохранились реликты многолетней мерзлоты и распространены сформированные благодаря этому типичные поверхностные формы рельефа. Также очень много проявлений процессов деградации мёрзлых пород, затрудняющих работу объектов транспортной инфраструктуры и разрушающих сформированные природные ландшафты и экосистемы. Данный объект имеет длительную историю изучения, здесь развита сеть мониторинга различных процессов, который проводит академия наук Монголии.



Особенностью пещер, обнаруженных в пределах Дархатской депрессии, является наличие различных типов льдов, кристаллов льда, сталагмитов, натёчных форм и массивных образований. Благодаря этому температура в пещерах очень низкая и все процессы в настоящее время протекают очень медленно. При этом в них очень много материала для палеоклиматических исследований.



- В ходе работы на объектах используется специализированное оборудование и техники SRT, производится отбор проб с помощью специализированного оборудования. В этом очень помогает большой опыт иркутских спелеологов Александра Осинцева и Дмитрия Сокольникова. Впереди у команды проекта большой объем сложной и кропотливой работы в лабораториях. Требуется проанализировать несколько сотен образцов, изучить материалы исследований по ряду направлений, интерпретировать данные мониторинговых исследований. Учитывая большой потенциал и значение природных объектов региона, а также полученные ранее результаты, команда проекта намерена продолжать исследования, - сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



