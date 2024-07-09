В Иркутске покажут древний бурятский обряд

Показ реконструкции приурочен ко Дню семьи, любви и верности



Древний бурятский обряд на благополучие рода будет показан ко Дню семьи, любви и верности в Иркутске. Реконструкцию обряда представит народный бурятский фольклорный коллектив «Талын дуун» в рамках культурно-просветительского проекта «Этноквартал».



Действие состоится 10 июля, в среду, в ремесленном подворье. Вход на мероприятие свободный.



«Талын дуун» приедет в Иркутск из деревни Люры Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Как рассказал руководитель коллектива Пётр Модоев, уникальный обряд под названием «Узур Моголдоо алтан тайлаган оруулхаая» (рус. «Подношение предкам») издревле проводили буряты только на территории Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов округа. Такая традиция здесь бытует и сейчас.



По легенде на берегу реки Мурин собирался семейный клан скотоводов и охотников. Шаман организовывал молебен и проводил ритуал. После люди жили счастливо, рождались дети, внуки, род продолжался. Работа ладилась, скот множился и тучнел. Благосостояние семьи и рода улучшалось.



По информации Иркутского областного дома народного творчества, культурно-просветительский проект «Этноквартал» реализуется с 2020 года. Проект популяризирует традиции народов региона, самобытное песенное, устное творчество и празднично-обрядовую культуру. Его участниками являются профессиональные и любительские творческие коллективы муниципальных образований Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

