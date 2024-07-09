В Туве проходит чемпионат России по стрельбе из лука

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

В турнире принимают участие спортсмены из Бурятии



В Кызыле стартовал чемпионат России по стрельбе из лука. Церемония открытия состоялась на стадионе имени 5-летия Советской Тувы. В течении трёх дней, порядка 300 спортсменов из более чем 20 регионов России будут бороться за звание победителя чемпионата.



Участники соревнований прошли парадным шествием и стали зрителями концертных номеров, представлявших культуру и историю Тувы. Также во время церемонии открытия были вручены государственные награды членам сборной команды России по стрельбе из лука.



Так, за многолетний добросовестный труд в сфере физической культуры и спорта благодарность главы Республики Тыва объявлена Игорю Крылову – начальнику сборной команды России по стрельбе из лука центра спортивной подготовки сборных команд России. За многолетний добросовестный труд в сфере физической культуры и спорта почётной грамотой главы Республики Тыва награждены Галина Шадрина и Станислав Забродский – старшие тренеры сборной команды России по стрельбе из лука центра спортивной подготовки сборных команд России.



Президент Российской Федерации стрельбы из лука, главный тренер центра спортивной подготовки сборных команд России Владимир Ешеев удостоен медали «За заслуги перед Республикой Тыва». Об этом сообщает официальный портал РТ.

