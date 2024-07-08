08 июля

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В Бурятии шаманы просят сообщать о случаях «тарификации» обрядов

В Бурятии шаманы просят сообщать о случаях «тарификации» обрядов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В религиозном центре обещали принять меры

В религиозном центре шаманов Бурятии «Тэнгэри» обратились к прихожанам – если столкнулись с установлением тарифов на работу шаманов, писать в официальные аккаунты в социальных сетях. «Мы проведём разбирательство», - обещают в центре.

Верховный шаман Баир Цырендоржиев рассказал, что каждый шаман, получая звание или становясь на путь религиозного служения, даёт клятву перед божествами, что он будет бескорыстно служить своему народу.

- Но бывают случаи тарификации. Здесь идёт именно то, что любой обряд идёт тарифицированно. Человек – наш служащий, тарифицирует свой труд. Это противоречит нашему кодексу Тэнгэри, который даётся сверху. Я хочу сказать прихожанам, людям, которые сейчас меня слышат – если вы увидели, услышали про тарификацию, прошу сказать именно кто, когда, что было, - отметил он.

Баир Цырендоржиев заключил, что они примут меры после поступления обращений.  
шаманизм шаманы

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