В Бурятии шаманы просят сообщать о случаях «тарификации» обрядов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В религиозном центре обещали принять меры



В религиозном центре шаманов Бурятии «Тэнгэри» обратились к прихожанам – если столкнулись с установлением тарифов на работу шаманов, писать в официальные аккаунты в социальных сетях. «Мы проведём разбирательство», - обещают в центре.



Верховный шаман Баир Цырендоржиев рассказал, что каждый шаман, получая звание или становясь на путь религиозного служения, даёт клятву перед божествами, что он будет бескорыстно служить своему народу.



- Но бывают случаи тарификации. Здесь идёт именно то, что любой обряд идёт тарифицированно. Человек – наш служащий, тарифицирует свой труд. Это противоречит нашему кодексу Тэнгэри, который даётся сверху. Я хочу сказать прихожанам, людям, которые сейчас меня слышат – если вы увидели, услышали про тарификацию, прошу сказать именно кто, когда, что было, - отметил он.



Баир Цырендоржиев заключил, что они примут меры после поступления обращений.

