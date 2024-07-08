75-летней улан-удэнке помогли наладить радио

Пенсионерка очень плохо видит, и радио - важная часть её жизни



В июне в Народный фронт обратилась 75-летняя жительница Улан-Удэ. Она рассказала, что у неё в квартире с 1 мая не работает радиоточка. Учитывая то, что пожилая улан-удэнка очень плохо видит – радио было важной частью её жизни, сообщили в региональном отделении Народного фронта.



- Многократные обращения на горячую линию ни к чему не привели – радиоточка не работала. После звонка женщины мы обратились к техническому директору регионального филиала Ростелекома, - рассказали общественники.



Радио заработало уже через два дня.

