Пенсионерка очень плохо видит, и радио - важная часть её жизни
В июне в Народный фронт обратилась 75-летняя жительница Улан-Удэ. Она рассказала, что у неё в квартире с 1 мая не работает радиоточка. Учитывая то, что пожилая улан-удэнка очень плохо видит – радио было важной частью её жизни, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
- Многократные обращения на горячую линию ни к чему не привели – радиоточка не работала. После звонка женщины мы обратились к техническому директору регионального филиала Ростелекома, - рассказали общественники.
Радио заработало уже через два дня.
75-летней улан-удэнке помогли наладить радио
Общество, Фото:
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