08 июля

Популярное

Бурятия примет участие в фестивале дэгэлов

Бурятия примет участие в фестивале дэгэлов
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Фестиваль костюмов «Дээлтэй монгол» пройдёт 9 июля в Улан-Баторе

В Монголии отметят День национальной одежды. 9 июля на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе состоится фестиваль «Дээлтэй Монгол» («Монгол в дэгэле»). Мероприятие станет частью празднования национального праздника Наадам, посвящённого 2233-й годовщине создания первой государственности в Монголии, 818-й годовщине образования Монгольской империи, 113-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости и 103-й годовщине Народной революции.

Целью фестиваля является популяризация национального культурного наследия монголов, такого как национальная одежда и нематериальное культурное наследие. На 18-м фестивале свои национальные костюмы представят жители из девяти районов столицы и 21 аймака Монголии, а также представители автономного района Внутренняя Монголия (Китай) и субъектов Российской Федерации: Бурятии, Тувы и Калмыкии.

Во время фестиваля пройдёт конкурс в следующих номинациях: «Лучший столичный район», «Лучшее предприятие», «Лучший мастер по дизайну и пошиву национального костюма», «Лучшая семья в национальном костюме», «Лучший участник в национальном костюме» (среди женщин и мужчин), «Самый красивый детский костюм» (среди мальчиков и девочек).

- Ожидается много интересных мероприятий, в том числе показ коллекции национальных костюмов, выставка национальной одежды, национальные игры, а вечером состоится музыкальное шоу для молодёжи под названием «Дискотека в национальных костюмах», - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Возрастное ограничение: 0+.
Монголия фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне помолятся 13 северным хатам
На Ольхоне помолятся 13 северным хатам
Общество, 08.07.2024
Международный шаманский молебен проведут в начале августа
В Бурятии молодёжь занесли на доску почёта района
В Бурятии молодёжь занесли на доску почёта района
Общество, 08.07.2024
Вручение свидетельств состоялось на центральной площади Гусиноозёрска
Бурятия примет участие в фестивале дэгэлов
Бурятия примет участие в фестивале дэгэлов
Общество, 08.07.2024
Фестиваль костюмов «Дээлтэй монгол» пройдёт 9 июля в Улан-Баторе
В Бурятии на Байкале перекроют дорогу для транспорта
В Бурятии на Байкале перекроют дорогу для транспорта
Общество, 08.07.2024
10 августа на 7 часов ограничат движение в Баргузинском районе
Боксёр из Бурятии стал призёром турнира в Монголии
Боксёр из Бурятии стал призёром турнира в Монголии
Общество, 08.07.2024
Тункинский спортсмен завоевал серебряную награду
В Северобайкальске возведут памятник 50-летию БАМа
В Северобайкальске возведут памятник 50-летию БАМа
Общество, 08.07.2024
Закладка первого камня прошла вчера, 7 июля
75-летней улан-удэнке помогли наладить радио
75-летней улан-удэнке помогли наладить радио
Общество, 08.07.2024
Пенсионерка очень плохо видит, и радио - важная часть её жизни
В посёлке Бурятии идёт народная стройка спортобъекта
В посёлке Бурятии идёт народная стройка спортобъекта
Общество, 08.07.2024
В Усть-Баргузине появится зал бокса
В Бурятии сельчане пожаловались на машины-«самолёты»
В Бурятии сельчане пожаловались на машины-«самолёты»
Общество, 08.07.2024
Из-за них дети подскакивают на кроватях
В Забайкалье спасли кота-«парашютиста»
В Забайкалье спасли кота-«парашютиста»
Общество, 08.07.2024
Также ветеринары края спасли корову от потери зрения
В Улан-Удэ Селенга и Уда оказались опасными
В Улан-Удэ Селенга и Уда оказались опасными
Общество, 08.07.2024
Специалисты предупреждают горожан об опасности купания, отдыха и занятий спортом рядом с водоёмами
На севере Бурятии появился «Адреналин-парк»
На севере Бурятии появился «Адреналин-парк»
Общество, 08.07.2024
Открытие состоялось в день юбилея Байкало-Амурской магистрали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^