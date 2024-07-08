Бурятия примет участие в фестивале дэгэлов

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Фестиваль костюмов «Дээлтэй монгол» пройдёт 9 июля в Улан-Баторе



В Монголии отметят День национальной одежды. 9 июля на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе состоится фестиваль «Дээлтэй Монгол» («Монгол в дэгэле»). Мероприятие станет частью празднования национального праздника Наадам, посвящённого 2233-й годовщине создания первой государственности в Монголии, 818-й годовщине образования Монгольской империи, 113-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости и 103-й годовщине Народной революции.



Целью фестиваля является популяризация национального культурного наследия монголов, такого как национальная одежда и нематериальное культурное наследие. На 18-м фестивале свои национальные костюмы представят жители из девяти районов столицы и 21 аймака Монголии, а также представители автономного района Внутренняя Монголия (Китай) и субъектов Российской Федерации: Бурятии, Тувы и Калмыкии.



Во время фестиваля пройдёт конкурс в следующих номинациях: «Лучший столичный район», «Лучшее предприятие», «Лучший мастер по дизайну и пошиву национального костюма», «Лучшая семья в национальном костюме», «Лучший участник в национальном костюме» (среди женщин и мужчин), «Самый красивый детский костюм» (среди мальчиков и девочек).



- Ожидается много интересных мероприятий, в том числе показ коллекции национальных костюмов, выставка национальной одежды, национальные игры, а вечером состоится музыкальное шоу для молодёжи под названием «Дискотека в национальных костюмах», - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



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