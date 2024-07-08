На Ольхоне помолятся 13 северным хатам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Международный шаманский молебен проведут в начале августа



3 августа на острове Ольхон на Байкале состоится международный шаманский тайлган «Арын 13 Ноёд». Мероприятие проведут в посёлке Хужир Иркутской области, в местности Малый Хужир.



Летний тайлган посвящён великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири. Участие в молебне примут шаманы Монголии, Германии, Казахстана, Узбекистана и регионов России.



Как рассказали в шаманском центре «Тэнгэри», на тайлган-слёт-конференцию съедутся шаманы и паломники со всего мира. Молебен проведут по старинным традициям. Он будет длится практически целый день. Во время камлания над специально отведённой площадкой в Хужире в небе всегда появляется орёл — хранитель священного острова.



- Присутствуя на международном тайлгане паломники и верующие получают благословение Арын 13 Ноёд, каждый из которых отвечает за определённую сферу деятельности (правосудие, ораторство, торговля, воинская доблесть, духовная сила, сакральные знания, шаманская атрибутика, искусство, точные науки, молодость, мудрость и ловкость ума). С собой рекомендуется взять белёный молоком чай, водку, молоко, сладости, синий хадак, а также списки ваших близких, - сообщили в центре.



Также священнослужители помолятся за благополучие находящихся на СВО.



Возрастное ограничение: 18+.

