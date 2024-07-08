Закладка первого камня прошла вчера, 7 июля
7 июля на территории детской школы искусств в Северобайкальске состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника, посвящённого 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали. Монумент призван увековечить подвиг строителей БАМа, которые внесли огромный вклад в развитие региона.
На церемонии присутствовали представители Восточно-Сибирской железной дороги, администрации муниципального образования «"город Северобайкальск», совета ветеранов строительства БАМа, а также скульптор Евгений Павлюченко – автор идеи памятника.
Конкурс на выбор лучшего проекта мемориального комплекса проводился с 2022 по 2023 год. В конкурсе приняли участие 26 команд, а в финал вышли пять. В ходе обсуждения представленных проектов администрация города, почётные граждане Северобайкальска, председатели общественных организаций и ветераны БАМа выбрали предпочтительный проект для реализации в городе. Им стал проект под номером два, который символизирует идею о преемственности поколений, о будущем и перспективах, открывшихся при строительстве БАМа.
Стела, выполненная в виде стилизованных железнодорожных путей, символизирует древо жизни или переплетение судеб тысяч людей, объединённых железной дорогой. На первом плане будет изображена молодая семья, которая выпускает голубей в небо — символ мира и жизни. Рядом с ними стоит уважаемый строитель БАМа, передающий свои знания и опыт внуку. Эта сцена передаёт идею взаимосвязи поколений, жизни которых во времени и пространстве связала Байкало-Амурская магистраль.
- Сердцем и душой этого памятника является капсула времени, которая впервые не скрыта от глаз. Её можно увидеть за прозрачным стеклом, являющимся основой памятника. В капсулу будут помещены письма строителей БАМа, в которых они поделятся своим видением мира будущего, - сообщает администрация Северобайкальска.
В Северобайкальске возведут памятник 50-летию БАМа
Общество, Фото:
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