Боксёр из Бурятии стал призёром турнира в Монголии

Тункинский спортсмен завоевал серебряную награду



С 30 июня по 4 июля в столице Монголии, городе Улан-Батор прошёл международный турнир по боксу памяти народного учителя Монголии, заслуженного тренера, учёного, профессора Д. Банди. Этот турнир являлся значимым событием в мире бокса, собравшим много талантливых спортсменов, сообщает администрация Тункинского района.



Один из участников турнира стал Баярто Хальбаев, воспитанник спортивной школы Тункинского района Бурятии. Спортсмен сумел завоевать серебряную медаль в весовой категории 57 кг. Боксёра тренирует Шултын Моглоев.

