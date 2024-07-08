В Улан-Удэ разрушилось первое историческое граффити с бурятским учёным



Осенью 2017-го жилой дом № 58 на улице Терешковой в Улан-Удэ Осенью 2017-го жилой дом № 58 на улице Терешковой в Улан-Удэ украсило первое в городе историческое граффити. Его посвятили учёному-востоковеду, известному исследователю и этнографу Гомбожабу Цыбикову, который в 1988-1902 годах совершил путешествие в Тибет.



Учёного на стене здания изобразили местные райтеры при поддержке Русского географического общества. Однако спустя семь лет граффити безнадёжно испортилось – из-под него даже проступает кирпичная стена. На это обратили внимание в соцсетях. Видеоподтверждение разместили в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Интернет-пользователи пишут, что разрушается всё уже не первый год.



- Вот такое плачевное состояние уже на протяжении долгого времени. Куда смотрят министерство культуры и мэрия города? Граффити необходимо восстановить – это будет дань памяти великому сыну бурятского народа, – говорится в комментарии к записи.