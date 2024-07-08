08 июля

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В Улан-Удэ разрушилось первое историческое граффити с бурятским учёным

В Улан-Удэ разрушилось первое историческое граффити с бурятским учёным
Общество,  Фото:скрин с видео Алдара Гунтупова
Оно появилось на жилом доме семь лет назад

Осенью 2017-го жилой дом № 58 на улице Терешковой в Улан-Удэ украсило первое в городе историческое граффити. Его посвятили учёному-востоковеду, известному исследователю и этнографу Гомбожабу Цыбикову, который в 1988-1902 годах совершил путешествие в Тибет.

Учёного на стене здания изобразили местные райтеры при поддержке Русского географического общества. Однако спустя семь лет граффити безнадёжно испортилось – из-под него даже проступает кирпичная стена. На это обратили внимание в соцсетях. Видеоподтверждение разместили в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Интернет-пользователи пишут, что разрушается всё уже не первый год. 

- Вот такое плачевное состояние уже на протяжении долгого времени. Куда смотрят министерство культуры и мэрия города? Граффити необходимо восстановить – это будет дань памяти великому сыну бурятского народа, – говорится в комментарии к записи. 
граффити ученые соцсети

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