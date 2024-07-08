В Бурятии молодёжь занесли на доску почёта района

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Вручение свидетельств состоялось на центральной площади Гусиноозёрска



На прошлой неделе на центральной площади города Гусиноозёрска представители администрации Селенгинского района и районного совета депутатов вручили свидетельства о занесении на доску почёта молодёжи.



Эти награды были присуждены за значительный вклад в развитие молодёжной политики района, достижения в решении экономически значимых задач для жителей муниципального образования, а также весомый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие района, профессиональное мастерство и плодотворную творческую деятельность.



Как сообщили в районной администрации, на молодёжную доску почёта занесены:

- Андрей Потапов;

- Сергей Борисов;

- Сергей Дашиев;

- Ойдоп Батоцыренов;

- Виктория Невьянцева;

- Наталья Соктоева;

- Валерия Дубинина;

- Сергей Черниговский;

- Виталий Акулов;

- Алтан-Сэсэг Антонова.



