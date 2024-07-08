Вручение свидетельств состоялось на центральной площади Гусиноозёрска
На прошлой неделе на центральной площади города Гусиноозёрска представители администрации Селенгинского района и районного совета депутатов вручили свидетельства о занесении на доску почёта молодёжи.
Эти награды были присуждены за значительный вклад в развитие молодёжной политики района, достижения в решении экономически значимых задач для жителей муниципального образования, а также весомый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие района, профессиональное мастерство и плодотворную творческую деятельность.
Как сообщили в районной администрации, на молодёжную доску почёта занесены:
- Андрей Потапов;
- Сергей Борисов;
- Сергей Дашиев;
- Ойдоп Батоцыренов;
- Виктория Невьянцева;
- Наталья Соктоева;
- Валерия Дубинина;
- Сергей Черниговский;
- Виталий Акулов;
- Алтан-Сэсэг Антонова.
В Бурятии молодёжь занесли на доску почёта района
Общество, Фото:
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