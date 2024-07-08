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В Бурятии авторам нового сорта чёрной смородины вручили патент

В Бурятии авторам нового сорта чёрной смородины вручили патент
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К основным достоинствам нового сорта можно отнести высокую зимостойкость и высокую самоплодность

На заседании учёного совета авторам нового сорта чёрной смородины «Академическая» вручили патент на селекционное достижение. Над сортоиспытанием работали учёные агрономического факультета БГСХА Наталья Васильева и Надежда Гусева.

К основным достоинствам нового сорта можно отнести высокую зимостойкость и высокую самоплодность. Урожайность в период максимальной продуктивности может составить до 12 кг с одного куста. Сорт имеет средний срок созревания, а также он универсален: смородина пригодна для переработки на компоты, джемы, соки и желе.

— На данный момент в питомнике академии проходит размножение и доращивание черенков. Уже осенью этого года их можно будет купить в свободной продаже. Отметим, кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, — рассказывает Надежда Гусева, научный сотрудник кафедры «Растениеводство, луговодство и плодоовощеводство».

ФГБУ «Госсорткомиссия» включила селекционное достижение БГСХА в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 11 региону (Восточная Сибирь), сообщили в вузе.
патент ягодные культуры

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