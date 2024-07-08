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В Улан-Удэ разгорелся конфликт между руководством и сотрудниками детской школы искусств

В Улан-Удэ разгорелся конфликт между руководством и сотрудниками детской школы искусств
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор оскорблял подчинённых и увольнял их с нарушением Трудового кодекса

Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой пришлось вмешаться в конфликт между руководством улан-удэнской детской школы искусств и её сотрудниками. С просьбой о помощи к омбудсмену обратилась одна из работниц. Она рассказала, что директор ДШИ увольнял людей, не соблюдая Трудовой кодекс РФ.
 
Кроме того, со стороны начальства в адрес подчинённых поступали оскорбления, а так называемый стимулирующий фонд для педагогов распределялся с нарушениями.

Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила обращение в районную прокуратуру. Директору учреждения внесли представление. Кроме того, надзорное вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), которое рассмотрит мировой суд.

Представители городской администрации провели с руководством ДШИ беседу  о необходимости соблюдения профессиональной этики и корректного обращения в коллективе.
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