В Улан-Удэ разгорелся конфликт между руководством и сотрудниками детской школы искусств



Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой пришлось вмешаться в конфликт между руководством улан-удэнской детской школы искусств и её сотрудниками. С просьбой о помощи к омбудсмену обратилась одна из работниц. Она рассказала, что директор ДШИ увольнял людей, не соблюдая Трудовой кодекс РФ.



Кроме того, со стороны начальства в адрес подчинённых поступали оскорбления, а так называемый стимулирующий фонд для педагогов распределялся с нарушениями.



Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила обращение в районную прокуратуру. Директору учреждения внесли представление. Кроме того, надзорное вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), которое рассмотрит мировой суд.



Представители городской администрации провели с руководством ДШИ беседу о необходимости соблюдения профессиональной этики и корректного обращения в коллективе.