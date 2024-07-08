В посёлке Бурятии идёт народная стройка спортобъекта

В Усть-Баргузине появится зал бокса



Зал бокса в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии возводится методом народной стройки. С инициативой постройки выступили тренеры Баргузинской спортивной школы. Они предложили возвести здание из пиломатериала разобранного здания ЛПХ. Стройку поддержала администрация района.



- Подрядная организация, которая разбирала здание, помогла перевезти пиломатериал к месту строительства. Пиломатериал хороший, сухой, - отметили тренеры.



Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7», на данном этапе строится здание вспомогательного назначения, где будет находиться зал бокса. Строительство осуществляется методом народной стройки. Строительством занимаются тренеры Лебедев О.А., Михалев В.Л. и житель п. Усть Баргузин Булатов Е.В. Также помогают жители посёлка, района и других регионов.

