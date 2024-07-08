В Улан-Удэ частично парализовало работу МФЦ

Там приостановили приём для замены водительских прав и выдачи загранпаспортов



В понедельник, 8 июля, в многофункциональном центре на улице Ключевская в Улан-Удэ приостановили приём в зале № 1. Как пояснили в официальном telegram-канале учреждения, сделали это по техническим причинам.



В МФЦ временно не выдают готовые результаты по услугам Росреестра, не меняют водительские удостоверения и не принимают заявления на оформление загранпаспортов нового поколения (10 лет). Улан-удэнцам принесли извинения за доставленные неудобства.



