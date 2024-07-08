Там приостановили приём для замены водительских прав и выдачи загранпаспортов
В понедельник, 8 июля, в многофункциональном центре на улице Ключевская в Улан-Удэ приостановили приём в зале № 1. Как пояснили в официальном telegram-канале учреждения, сделали это по техническим причинам.
В МФЦ временно не выдают готовые результаты по услугам Росреестра, не меняют водительские удостоверения и не принимают заявления на оформление загранпаспортов нового поколения (10 лет). Улан-удэнцам принесли извинения за доставленные неудобства.
В Улан-Удэ частично парализовало работу МФЦ
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