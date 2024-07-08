В Бурятии на Байкале перекроют дорогу для транспорта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

10 августа на 7 часов ограничат движение в Баргузинском районе



10 августа на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 216 км по 230 км в Бурятии с 8:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение для транспорта. В этот день в Баргузинском районе республики пройдёт очередной международный марафон «Чистый Байкал» (0+), сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



Напомним, что в рамках соревнований также состоятся экологическая акция с волонтёрами и участниками марафона и круглый стол по вопросам экологии. Утром 10 августа будет дан старт забегов на 42,2 км, 21,1км,10 км, 3 км и командных соревнований – эстафеты «Экиден» на 42,195 км, разбитой на 6 этапов.



Возрастное ограничение: 0+.

