10 августа на 7 часов ограничат движение в Баргузинском районе
10 августа на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 216 км по 230 км в Бурятии с 8:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение для транспорта. В этот день в Баргузинском районе республики пройдёт очередной международный марафон «Чистый Байкал» (0+), сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Напомним, что в рамках соревнований также состоятся экологическая акция с волонтёрами и участниками марафона и круглый стол по вопросам экологии. Утром 10 августа будет дан старт забегов на 42,2 км, 21,1км,10 км, 3 км и командных соревнований – эстафеты «Экиден» на 42,195 км, разбитой на 6 этапов.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии на Байкале перекроют дорогу для транспорта
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