В Бурятии продолжает снижаться Селенга

За сутки она опустилась сразу на 9 сантиметров



Главный приток Байкала в Улан-Удэ по-прежнему снижается. За последние сутки Селенга опустилась на 9 сантиметров – до 89-ти (от нулевой отметки гидропоста).



Уда отступила на 1 – до 80-ти. Уровень Байкала, по данным Бурятского гидрометцентра, остался прежним – 456,52 метра по тихоокеанской системе высот.