За сутки она опустилась сразу на 9 сантиметров
Главный приток Байкала в Улан-Удэ по-прежнему снижается. За последние сутки Селенга опустилась на 9 сантиметров – до 89-ти (от нулевой отметки гидропоста).
Уда отступила на 1 – до 80-ти. Уровень Байкала, по данным Бурятского гидрометцентра, остался прежним – 456,52 метра по тихоокеанской системе высот.
В Бурятии продолжает снижаться Селенга
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Директор оскорблял подчинённых и увольнял их с нарушением Трудового кодекса
К основным достоинствам нового сорта можно отнести высокую зимостойкость и высокую самоплодность
Груз передали десантникам
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Его «потушили» ветер и дождь
Он пообещал жильё Бадме Бадмаеву почти полгода назад
Этой историей уже заинтересовался главный следователь России
Утром должны были запустить мотопомпы
Она открыта до конца года
«Летом погода нескучная»
Местами воздух прогреется до 40 градусов
Счёт встречи с «Динамо-М» 2:1
Десять человек посетили Агарную неделю
Им вручили поздравления от президента России
Церемония закрытия прошла 6 июля