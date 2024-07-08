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В Бурятии продолжает снижаться Селенга

В Бурятии продолжает снижаться Селенга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки она опустилась сразу на 9 сантиметров

Главный приток Байкала в Улан-Удэ по-прежнему снижается. За последние сутки Селенга опустилась на 9 сантиметров – до 89-ти (от нулевой отметки гидропоста).

Уда отступила на 1 – до 80-ти. Уровень Байкала, по данным Бурятского гидрометцентра, остался прежним – 456,52 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга Улан-Удэ реки

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