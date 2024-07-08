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Заслуженному тренеру Бурятии подарил квартиру Умар Кремлёв

Заслуженному тренеру Бурятии подарил квартиру Умар Кремлёв
Общество,  Фото:t.me/umar_kremlev
Он пообещал жильё Бадме Бадмаеву почти полгода назад

Президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв подарил квартиру заслуженному тренеру Бурятии Бадме Бадмаеву. Накануне он сам сообщил об этом в своём telegram-канале.

- Тренер – это основа и будущее спорта. В знак благодарности за огромный вклад в развитие бокса мы подарили квартиру тренеру женской сборной России Бадме Бадмаеву, – отметил президент IBA. – Всегда уважайте и цените своего тренера, ведь это ваш второй отец, а все мы – одна большая боксёрская семья.




Сам Бадма Бадмаев вспомнил: в начале 2024-го он был на сборах в Серпухове и встретил там Умара Кремлёва. Глава международной ассоциации бокса, разговаривая с нашим земляком, узнал, что у тренера нет квартиры в Улан-Удэ, где он работает и потому домой приходится ездить за 150 километров. Тогда заслуженному тренеру и пообещали жильё.

 
С тех пор прошло почти полгода. Квартира Бадмаеву очень понравилась. Он внёс неоценимый вклад в развитие бокса в Бурятии. Уже много лет его воспитанницы стабильно побеждают как на соревнованиях в России, так и за её пределами. В их числе, к примеру – серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова.
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