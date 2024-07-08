В Бурятии оставшемуся без медпомощи селу пообещали новый ФАП через четыре года

Этой историей уже заинтересовался главный следователь России



На днях в региональном отделении Народного фронта



Осенью 2022-го оттуда ушла фельдшер, не выдержав условий. А почти 500 местных жителей, включая около 90 детей, остались без медицинской помощи, один на один со своими проблемами. Аптеки в селе нет – купить лекарства негде. «Скорая» не едет к людям из-за плохих дорог. А с апреля по июнь врачи были всего дважды.



Пожилым людям за лекарствами приходится ездить в соседнее село, однако автобус ходит трижды в неделю, да и то не всегда, заявили общественники. На днях в региональном отделении Народного фронта рассказали о возмутительной ситуации с фельдшерско-акушерским пунктом в заиграевском селе Старая Брянь. Этот ФАП построили ещё 70 лет назад и в 2019-ом специальная комиссия пришла к выводу, что он полностью износился – сегодня крыша разрушается, а забор разваливается. «Всё протекает. Если дожди, то везде, в каждом углу стоят тазики, вёдра», – говорят местные.Осенью 2022-го оттуда ушла фельдшер, не выдержав условий. А почти 500 местных жителей, включая около 90 детей, остались без медицинской помощи, один на один со своими проблемами. Аптеки в селе нет – купить лекарства негде. «Скорая» не едет к людям из-за плохих дорог. А с апреля по июнь врачи были всего дважды.Пожилым людям за лекарствами приходится ездить в соседнее село, однако автобус ходит трижды в неделю, да и то не всегда, заявили общественники.



Ситуацию прокомментировали в Минздраве Бурятии. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7» со ссылкой на ведомство, выездной приём в населённом пункте раз в неделю ведёт терапевт из Новой Бряни. Оттуда же ездит «скорая». Расстояние между сёлами – 19 километров. В 2023-ем на работу приняли фельдшера, но она сейчас в декретном отпуске.



Людям пообещали построить новый ФАП. Его монтаж и поставку хотят включить в проект региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 2025-2030 годы. Однако появится фельдшерско-акушерский пункт лишь в 2028 году. Он обойдётся в 5 миллионов рублей.



- Это предложение направят в Минздрав России для последующего анализа и согласования, – подчеркнули в министерстве. – При положительном заключении утверждение паспорта федерального проекта и подписание соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия запланированы на декабрь 2024 года.







Этой историей тем временем заинтересовался председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его поручению в СУ СКР по Бурятии начали доследственную проверку. Глава ведомства взял её под свой контроль и поручил руководителю управления Вячеславу Сухорукову доложить о предварительных и окончательных результатах.