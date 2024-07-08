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Мэр Улан-Удэ: после вечернего ливня коммунальщики всю ночь откачивали воду с улиц

Мэр Улан-Удэ: после вечернего ливня коммунальщики всю ночь откачивали воду с улиц
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Утром должны были запустить мотопомпы

Сильный ливень прошёл в центре столицы Бурятии 7 июля около девяти вечера.

«Друзья, за считанные минуты в разных частях Улан-Удэ выпало огромное количество осадков», - написал в 22:27 7 июля в своём телеграм-канале Игорь Шутенков, мэр города.

«Сейчас вакуумные машины выходят на линию для откачки луж с дорог, пешеходных переходов, - сообщил градоначальник. - На данный момент лужи откачивают на улицах Ленина, Советская, Банзарова, Калинина и на проспекте Победы. В ближайшее время будет подключена дополнительная техника».

Все названные улицы были подтоплены. Ливневая канализация вообще не справлялась с потоками воды. Но не только в центре.

«Город затопило, свет мигает, трамвайные пути на Шишковку затопило, а над Байкалом молнии сверкают, - написали в телеграм-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия» подписчики. - Трамваи не идут на Шишковку. Всех высаживают на «Юбилейном». После ремонта на «Октябре» топит тротуар. До ремонта было гораздо лучше».

Игорь Шутенков рассказал о дальнейших действиях коммунальщиков:

«С 6 утра специалисты начнут устанавливать мотопомпы в сотых кварталах для откачки воды из накопительных ёмкостей. Это необходимо, чтобы в последующем дождевые потоки из ливневых канализаций уходили в накопители».

По словам градоначальника, поздно вечером 7 июля начальники участков стали объезжать районы города и передавать информацию о лужах в диспетчерскую.

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