Сурхарбан в Усть-Орде посетили семь тысяч человек

Праздник открыл губернатор Приангарья

6 июля в посёлке Усть-Ордынский прошёл областной культурно-спортивный праздник Сурхарбан. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

«Этот древний бурятский праздник стал одним из значимых культурных достояний всего нашего региона. Зрелищное национальное мероприятие. Рад, что удалось побывать на его открытии, увидеть своими глазами яркие народные костюмы, праздничные номера, соревнования», - написал Кобзев.

По предварительным подсчетам, в этом году Сурхарбан в Усть-Орде посетили около 7 тысяч человек.

«Больше всего зрителей привлекло абсолютное первенство среди борцов, - отметил губернатор. - В древности у бурят борцовские схватки были связаны с подготовкой к военной деятельности. Во времена советской власти праздник стал носить соревновательный характер и проводиться в спортивных целях. На областном «Сурхарбане-2024» состязались 140 борцов, самые сильные заявились на абсолютное первенство».

Победителем среди мужчин стал Юрий Иванов из Осинского района, среди юношей - Аркадий Черкашин из Баяндаевского района.

«По традиции проводится и абсолютное первенство по стрельбе из бурятского лука», - объяснил Кобзев.

Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Игорь Хаптареев из Осинского района, среди женщин – Дарима Цыбенова из Эхирит-Булагатского района.

В фестивале-конкурсе фольклорных коллективов «Я - наследник традиций» участвовали детские коллективы-спутники, которые выступали наряду со взрослыми артистами. Первое место заняла команда Осинского района, второе место у Аларского района, третье – Баяндаевский район.

Победителем областного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан-2024» стала команда Эхирит-Булагатского района. Второе место занял Осинский район, третье – Баяндаевский.

«Поздравляю всех победителей и призёров с отличными результатами. Благодарю организаторов, участников и зрителей праздника, который показал нашу силу и единение!» - завершил свой пост Игорь Кобзев.