ФК «Бурятия» выиграл последний матч первого круга «Третьей лиги»

Счёт встречи с «Динамо-М» 2:1

В последнем десятом матче первого круга чемпионата Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по футболу («Третья лига») ФК «Бурятия» 7 июля принимал команду «Динамо-М» из Барнаула. Отметим, что три из 11 команд-участниц «третьей лиги» в этом сезоне представляют именно столицу Алтайского края.

Игра прошла в Улан-Удэ на Центральном стадионе республики Бурятия при температуре окружающего воздуха +32 градуса. Из-за травмы, полученной 5 июля в игре в «Новосибирском-М», в ней не принял участие лучший бомбардир улан-удэнского клуба Алексей Рябованов.

«Динамо-М» перед матчем в Улан-Удэ после девяти игр первого круга занимало последнее место в турнирной таблице с пятью очками. Это молодёжная команда: возраст игроков не превышает 20 лет. Старшие товарищи из "Динамо" играют во второй лиге в дивизоне Б.

«Бурятия» тоже после 9 игр была на шестом месте, набрав 13 очков.

Начало встречи прошло в равной борьбе. Обе команды провели по одной опасной атаке.

На 15 минуте гол в ворота барнаульцев провёл Андрей Белобородов.

На 23 минуте мяч голкиперу «Динамо-М» со штрафного забил Максим Широнов.

Из-за жары в середине каждого тайма судья объявлял минутный перерыв, чтобы игроки смогли попить воды, освежиться.

На 25 минуте третий гол динамовцам забил Фёдор Есифиди. Но его отменили из-за положения игрока «Бурятии» Максима Широнова вне игры.

На 32 минуте ударом в ближний угол игрок «Динамо-М». Дмитрий Иванов сократил разрыв. Мяч попал в сетку от перчаток вратаря «Бурятии» Дмитрия Плисовского.

На 41 минуте опасная атака «Динамо-М» чуть не закончилась взятием ворот «Бурятии».

Народ пошёл на футбол

Комментатор матча после перерыва рассказал, что за последние два года резко увеличилось количество болельщиков на трибунах Центрального стадиона Республики Бурятия. Напомним, что в 2023 году ФК «Бурятия» занял второе место в чемпионате «Третьей лиги». Плюсом к хорошей игре команды и тот факт, что многие игроки клуба из Улан-Удэ тренируют детские футбольные сборные. Поэтому на стадион приходит много детей и подростков, которые активно болеют за своих наставников.

Второй тайм начался в обоюдоострых атаках. На 5 минуте получил жёлтую карточку динамовец Роман Коммусар – сбил Максима Широнова.

На 61 минуте у «Бурятии» под аплодисменты болельщиков вышел на замену Батор Бурункуев.

На 63 минуте после выхода один на один с вратарём Дмитрием Плисовским футболист «Динамо-М» упустил возможность сравнять счёт.

Барнаульцы, желая отыграться, играли во второй половине матча весьма грубо: получили целых четыре жёлтых карточки.

Судья добавил к основному времени три минуты.

Но голов во втором тайме забито не было. Счёт встречи 2:1.

ФК «Бурятия» после первого круга чемпионата СФО и ДФО набирает 16 очков и поднимается на пятое место, обогнав «Читу» (15 очков).





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