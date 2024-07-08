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На железнодорожном вокзале Читы открыли выставку к юбилею БАМа

На железнодорожном вокзале Читы открыли выставку к юбилею БАМа
Общество,  Фото:служба корпоративной связи Забайкальской железной дороги

Она открыта до конца года

На читинском вокзале к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) разметили серию из 23 фотографий. На них можно увидеть пейзажи Сибири и Дальнего Востока в разные времена года. Об этом сообщает служба корпоративной связи Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«Фотографы запечатлели летние рассветы, яркие цвета осени, бескрайнюю тайгу и многое другое», - сказано с сообщениями.

Пассажиры, провожающие и встречающие смогут познакомиться с природными богатствами и наследием великой стройки XX века до конца 2024 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля юбилей БАМа торжественно отметили на севере Бурятии в Северобайкальске и Нижнеангарске.

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БАМ ЗабЖД выставка фотография

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