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В Бурятии сохранится жаркая погода

В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами воздух прогреется до 40 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля в республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +29, +34, местами сильная жара +35, +40, по Прибайкалью +22, +27 градусов.

В Улан-Удэ сегодня солнечно и до +34 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

прогноз погоды

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