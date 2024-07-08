В Бурятии сохранится жаркая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами воздух прогреется до 40 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля в республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +29, +34, местами сильная жара +35, +40, по Прибайкалью +22, +27 градусов.



В Улан-Удэ сегодня солнечно и до +34 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.



