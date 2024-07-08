Местами воздух прогреется до 40 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля в республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +29, +34, местами сильная жара +35, +40, по Прибайкалью +22, +27 градусов.
В Улан-Удэ сегодня солнечно и до +34 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, Фото:
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