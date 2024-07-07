







В Закаменском районе Бурятии поздравили двух долгожительниц. Долгор Доржиевне Гылыковой исполнилось 102 года, Ринчин Сосоровне Шагжиевой – 95 лет.Им вручили персональные поздравления от президента России, сообщили в администрации Закаменского района.Долгор Доржиевна Гылыкова родилась в селе Мыла Закаменского района. Она внесла бесценный вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне, прожила долгую, трудную, достойную жизнь. В последние годы Долгор Доржиевна на зиму переезжает жить в Улан-Удэ к своим детям и внукам. А с наступлением тепла возвращается в родную Нурту, где её дом. Долгор Доржиевна обладает феноменальной памятью, и многое может рассказать и о развитии Закаменского района, так как 45 лет трудилась в сфере сельского хозяйства. Ветеран труда. Награждена многочисленными наградами.Ринчин Сосоровна родилась 1 июля 1929 года в селе Мыла Закаменского района Бурят - Монгольской АССР. Всю свою трудовую деятельность отдала сельскому хозяйству, общий трудовой стаж 70 лет. Награждена многочисленными наградами. Ветеран труда, участник трудового фронта, депутат Верховного Совета депутатов Бурятской АССР 8 созыва, трижды избрана депутатом Мыло-Бортойского сомонного Совета, победитель Соцсоревнований 1974,1975,1977,1978 годов, ударник коммунистического труда 1973г, удостоена медалью ВДНХ 1973г, награждена юбилейными медалями Победы в ВОВ. Воспитала 5 детей, радуют 13 внуков, 9 правнуков.