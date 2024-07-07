Делегация Бурятии впечатлилась развитием сельского хозяйства на Орловщине

Десять человек посетили Агарную неделю

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев рассказал журналистам, что его делегация в составе десяти человек приехала на орловскую Аграрную неделю по поручению главы республики Бурятия.

«Буряты словам не верят, приехали чтобы увидеть, пощупать, поучиться!» - написал орловский телеграм-канал «Первый областной г. Орёл».

- Ваш губернатор Андрей Клычков общается с нашим главой Алексеем Цыденовым, - сказал «Первому областному» Дареев. - И в ходе обсуждения он рассказал о достижениях Орловской области. Нам поручено ознакомиться!

«На Орловщину буряты-аграрии приехали впервые. И им наш регион очень понравился», - подчеркнул телеграм-канал.

- Мы, конечно, понимаем, что у нас разные природно-климатические условие, разные почвы и так далее, - отметил в интервью Галсан Дареев. – Но нас интересует, начиная, от общей культуры земледелия и, заканчивая, существующими современными технологиями ведения сельского хозяйства. На самом деле, у вас всё интересно. Есть у вас наука, аграрная наука. Есть и производство, и хорошая связь между наукой и бизнесом. Вот об этом мы и будем разговаривать. Хотелось бы всё посмотреть. Мы из Сибири люди, скажем, такие скептичные. Надо, чтобы приехали, увидели, сами пощупали всё руками.

6 июля Аграрная неделя завершилась большим праздником. День русского поля прошёл на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур возле посёлка Стрелецкий в Орловском округе области.

Праздник начался в девять утра и продолжался до девяти вечера. Посетители смогли посмотреть, что выращивают орловские растениеводы, увидеть сельхозтехнику в работе, поучаствовать в выставке-дегустации «Выбираем орловское». Была развёрнута экспозиция птицеводства и кролиководства, состоялись спортивно-патриотическая программа и праздник от конного клуба.





В конце праздника для орловчан и гостей Дня русского поля спел Денис Майданов. Ему подпевали все собравшиеся, отметили в местных пабликах

Возрастное ограничение праздника 0+, концерта 6+