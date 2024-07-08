В Бурятии на неделе может быть зафиксирована аномальная жара

«Летом погода нескучная»

Аномально высокие температуры могут быть зафиксированы на следующей неделе в нескольких российских регионах. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях ожидается +40...+42°C; в Краснодарском крае - +39...+41°C; в Бурятии, Забайкалье, на юге Амурской области - +35...+36°C; в Иркутской области, на западе Якутии - +32...+37°C.

В Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномальной жарой прогнозируется сильный дождь, гроза и ветер до 25 метров в секунду.

Роман Вильфанд считает, что во всех этих регионах «летом погода нескучная».На прошлой неделе температура в Улан-Удэ несколько дней подряд достигала +37...+38°C.