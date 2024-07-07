Общекомандный зачёт на играх «Дети Азии» выиграла команда Узбекистана

Церемония закрытия прошла 6 июля

Торжественное закрытие VIII Игр «Дети Азии» состоялось 6 июля в Якутске на стадионе «Туймаада» имени Николая Тарского. Церемония началась с парада победителей и призёров соревнований, сообщает оргкомитет игр.

В течение 11 дней 707 судей из 17 стран следили за захватывающими спортивными баталиями. Соревнования проходили по 24 видам спорта, в которых приняли участие 30 команд из 24 стран. Среди спортсменов было разыграно 239 комплектов медалей.

От имени участников VIII Игр «Дети Азии» выступил Бехруз Салимов, чемпион VIII Игр «Дети Азии» по тхэквондо из Узбекистана. Спортсмен выразил благодарность всем, кто принимал участие в этом великолепном спортивном празднике:

«Вот и закончились эти замечательные дни, они пролетели как одно мгновенье. Мы, юные спортсмены – участники VIII Игр «Дети Азии», запомним их на всю жизнь. Дорогие жители Республики Саха (Якутия), спасибо вам за этот праздник спорта, дружбы и радости, которые вы устроили для всех нас. Многие из нас вернутся домой с медалями, и все мы увезём домой незабываемые впечатления о гостеприимной якутской земле. Жаль, что некоторые из нас вырастут, и уже в следующих Играх будут принимать участие другие дети. Но мы никогда не забудем Якутию, «Дети Азии» и новых друзей. Я горжусь тем, что являюсь выпускником игр «Дети Азии».

Победил Узбекистан

По итогам соревнований сборная Узбекистана стала лидером общекомандного медального зачета, завоевав 36 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую награды. Сборная Сибирского федерального округа заняла второе место (31-31-32), а сборная Республики Беларусь - третье (27-21-30).

Команда Дальневосточного федерального округа, за которую выступали юные спортсмены из Бурятии, оказалась на восьмом месте (16-13-38). Монголия на тринадцатом (4-2-6). Сборная Якутии на четвёртом месте (25-26-30).

В программу VIII Игр «Дети Азии» входили лёгкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт «брейкинг» и «двоеборье», мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.

Было задействовано 17 спортивных объектов Якутска. В «Детях Азии» приняли участие более двух тысяч атлетов из 24 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, КНДР, Китай, Киргизия, Лаос, Ливан, Монголия, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

Много тёплых слов

В качестве почйтных гостей в церемонии приняли участие президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов:

«В течении всех дней проведения Игр рядом со спортсменами были старшие товарищи. Очень рад, что мы продолжаем наше общение, которое теперь уже проходит в формате плодотворного сотрудничества в «Союзе выпускников». Ваши знания, опыт и доверие – тот фундамент, на котором строится воспитание и подготовка будущих чемпионов. Теперь наш «Союз» стал на 1930 выпускников больше и, уверен, уже через несколько лет они тоже вернутся на игры как большие победители и чемпионы, чтобы также учить и тренировать подрастающих атлетов. Эта неразрывная связь поколений в нашей большой семье «Дети Азии» – то, что особенно ценно и дорого для нас».

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

«Подошли к концу VIII Игры «Дети Азии». Турнир подтверждает стремление стран строить равноправное международное спортивное сотрудничество. Игры стали бесценным опытом выступления на самом высоком уровне для юных спортсменов. Атлеты показали прекрасные результаты, продемонстрировали силу, выносливость и волю к победе. Благодарю всех причастных к соревнованиям».

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:

«Вот и наступили завершающие мгновения VIII игр «Дети Азии». 11 дней пролетели стремительно. Сегодня меня переполняет гордость за юных спортсменов, за их волю к победе, за стремление достойно защищать спортивную честь своей страны, своего региона. Меня переполняет благодарность к организаторам и волонтёрам, тренерам и судьям, участникам культурной программы, всем, кто болел душой и сердцем, кто сделал все, чтобы игры «Дети Азии» в Якутске стали настоящим праздником спорта, детства и дружбы. Сегодня вся Якутия говорит вам до новых встреч!»

Учащиеся Якутской кадетской школы спустили официальный флаг Международного комитета «Дети Азии» и передали победителям VIII Игр. Талисманы Игр – бурундук Саина и мамонтенок Модун – попрощались с участниками масштабного события. Торжественную часть продолжила яркая концертная программа «Мы – дети Азии! Мы – дети Солнца!», сообщает министерство спорта России.